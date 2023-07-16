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Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu
16 Temmuz 2023 Pazar 17:13:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 17:13:00

Tayvanlı Ta-wei Lui, Kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Tayvan vatandaşı Ta-wei Lui, Müslüman oldu, Yusuf ismini aldı.

İlçe Müftü Vekili Fatih Akyol ve Uzman Vaiz Mehmet Bağcı'ın katıldığı müftülükte gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Ta-wei Lui'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.

Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Ta-wei Lui'ya "ihtida belgesi" verildi, İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Müslüman olan Ta-wei Lui, Yusuf ismini aldı.

Etiketler : Tayvan vatandaşı Tekirdağ Çorlu Ta-wei Lui Müslüman
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