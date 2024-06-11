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11 Haziran 2024 Salı 17:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 17:30:00

Tavuğu pişirmeden önce sakın bunu yapmayın! Tehlikeli hastalıklara yol açıyor

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Milyonlarca insan tek bir hata! Lahanayı, biberi yıkıyoruz tavuğu neden yıkamıyoruz demeyin. Bu konu hakkında birçok araştırma yapılmasına rağmen insanların aklında hala soru işaretleri var. Tavuk yıkanır mı? Pişirmeden önce yıkamak şart mı? İşte detaylar…

Tavuğu çok iyi pişirmek bakterileri öldürüyor, bu konuda hemfikiriz. Ancak yıkama konusunda maalesef size katılmıyoruz. Sağlık kuruluşlarına göre tavuğu pişirmeden yıkamak çok sağlıksız bir uygulama. Peki diyelim ki yıkadık, etkileri ne olabilir?

VURALIM DERKEN ÖLDÜRMEYİN

Araştırmalara göre tavuğu temizlemek isterken, içeriğindeki bakterileri tüm lavaboya saçmış oluyorsunuz. E tavuğun yanına salata iyi gider. Aynı lavaboda salata yapmak istediğinizde bu sefer tüm bakterileri, sebzelerinize bulaştırmış oluyorsunuz. Kısacası vuralım derken öldürüyorsunuz.

FAYDADAN ÇOK ZARAR

Hele de pandemi döneminden sonra alışkanlık haline gelen her şeyi yıkama isteği maalesef tavuklarda işlemiyor. Yıkanan ürünlerin yanında tavuklar da eklenebiliyor. Ancak tavuk yıkamak faydadan çok zarara yol açıyor.

KENDİ KENDİNE ÇÖZÜNMELİ

Ayrıca satın aldığınız tavukları yiyebileceğiniz miktarda bölerek buzluğa kaldırmayı unutmayın. Bu sayede tavuğunuz bozulmayacak ve zehirlenme endişeniz ortadan kalkacak. Çözdürülmüş tavuğunuzu çok fazla tezgahta bekletmemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca dondurulmuş halde pişirmeye de kalkmayın. Tavuk kendiliğinden çözünür ve o şekilde pişirmek daha sağlıklı olacaktır.

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