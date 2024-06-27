Tatlı yiyerek zayıflamak mümkün!

Dondurma, özellikle yaz aylarında hem sıcak hem de tatlı krizi ile mücadele noktasında kolay bir kaçış yolu olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat beslenme uzmanları tatlı ihtiyacını karşılamak için dondurma, kek ve turta gibi sağlıksız besinler yerine protein, lif ve antioksidanlar açısından zengin alternatiflerle hem tatlı krizleri ile başa çıkılabileceğini hem de vücut formunun korunabileceğini söylüyor. Peki, nedir bu rejim dostu sağlıklı alternatifler? İşte detaylar...

ZAYIFLAMA SÜRECİNDE BUNLAR TÜKETİLMELİ!

Kilo vermek isteyen birçok insan tatlı ihtiyacını karşılama noktasında çoğu zaman çaresiz kalabiliyor. Fakat sağlıklı atıştırmalıklarla diyeti bozmadan kilo vermek mümkün. Özellikle meyve özleriyle yapılan tatlılar zayıflamak isteyen insanların imdadına koşuyor. İşte tatlı yiyerek zayıflamanın formülü...

PEYNİRLİ ANANASLI SALATA

Adeta bir protein deposu olan peynir özellikle düşük yağ oranı ile kas kütlenizi korumanıza yardımcı olurken hem de kilo vermenize yardımcı oluyor. Sindirim sistemini destekleyen ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bir enzime sahip olan ananas ise metabolik fonksiyonu güçlendiriyor.

YABAN MERSİNLİ PUDİNG

Diyet tatlılarının vazgeçilmezi yaban mersini antioksidan deposu olarak çok güçlü bir etkiye sahip. K vitamini etkisiyle hem kalp sağlığına iyi geliyor hem de kan şekerini dengeleyerek zayıflamaya yardımcı oluyor.

CHİA TOHUMLU KEKLER

Sahip olduğu lif sayesinde kalp sağlığını korurken yüksek tansiyonun da kontrol altına alınmasına yardımcı olan Chia tohumundan yapılan kekler sağlıklı bir kaçamak için ideal bir besin. Chia tohumu, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırması nedeniyle diyet menülerinde önemli bir yer tutuyor.

MEYVELİ YOĞURT

Yaz aylarının kurtarıcısı, dondurmanın en sağlıklı alternatifi ve potasyum deposu yoğurt adeta hayat kurtarıyor. Probiyotik açısından oldukça zengin olan yoğurt sindirimi artırılmasın yardımcı oluyor. Daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan yoğurt lifli meyvelerle beraber tüketildiğinde hem şeker dengesini sağlıyor hem de metabolik işlevleri geliştiriyor.