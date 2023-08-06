Tatile 'yetenek' molası

SPORA YATKIN OLDUKLARINI GÖRDÜ

Sivas'ta yaşayan beden eğitimi ve futbol antrenörü Didem Şentürk, memur olan eşini ziyaret etmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti.

Oradaki gençlerin spora yatkın olduğunu gören Şentürk, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursla Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki öğrencilere spor yönünde eğitimler verirken, gideceği tatilini bir kenara atarak ilçede kalmayı tercih etti.

300 ÇOCUĞA ÖZEL EĞİTİM VERİYOR

Yaklaşık 300 çocuğa spor eğitimi verirken, öğrencileri tarafından ilgi odağı olan Didem Şentürk, "Burada çocuklar çok yetenekliler. Hem hava şartlarından olsun hem de coğrafi şartlarından olsun. Buradaki sporcular rakımdan dolayı daha sportif özelliklere sahip. Bunları gördüm. Bende dedim burada kurs açayım. 300 sporcumuz var. Şuan tatilde olmam gerekiyorken, burada sporculara ders veriyorum" dedi.