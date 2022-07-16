Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

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16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:01:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:20:00

Tatilcilerin dönüşü Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu

Kaynak: AA

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Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.

Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.

Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğunluk devam ediyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda yoğunluk

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesimde yoğunluk oluşturuyor.

Araç yoğunluğunun gece saatlerine doğru daha da artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Etiketler : kurban bayramı tatil dönüş tatilciler trafik yoğunluğu
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