VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır"
Yapay kalp kapağı sağlığına kavuşturdu
Tatilcilere ‘uyanık olun' uyarısı
Peribacalarına ‘sanal tur'
Bu cami sadece bayramlık
Sahibinin sözünden çıkmayan keçi
30 Mayıs 2023 Salı 12:20:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:20:00

Tatilcilere ‘uyanık olun' uyarısı

ABONE OL

Tatil planı yapanlara 'sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara şüpheyle yaklaşın' uyarısı yapıldı.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle sosyal medya platformlarında görülen tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşılması ve dolandırıcılık olaylarına karşı rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Güllü, "Tüketiciler ilan veren sitenin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden böyle bir tesisin olup olmadığını kod sorgulama yöntemiyle öğrenebilirler. İnternet sitelerinin güvenilir olup olmadığını da site uzantısından kontrol etmeliler ayrıca firmalarla ilgili sosyal ağlarda herhangi bir şikayetin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var" diye konuştu.

Etiketler : tatilci aldatıcı ilan sosyal medya
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Sade Serenay

Sade Serenay
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX