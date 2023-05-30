Tatilcilere ‘uyanık olun' uyarısı

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, özellikle sosyal medya platformlarında görülen tatil ilanlarına şüpheyle yaklaşılması ve dolandırıcılık olaylarına karşı rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.



Güllü, "Tüketiciler ilan veren sitenin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden böyle bir tesisin olup olmadığını kod sorgulama yöntemiyle öğrenebilirler. İnternet sitelerinin güvenilir olup olmadığını da site uzantısından kontrol etmeliler ayrıca firmalarla ilgili sosyal ağlarda herhangi bir şikayetin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var" diye konuştu.