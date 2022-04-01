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01 Nisan 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 07:14:00

'Tatar'a can borcu

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Kastamonu'nun Haydarlar köyünde cami de dahil onlarca binanın küle döndüğü yangında hiç can kaybı olmadı. Çünkü ‘Tatar' isimli kangal köpeği gece yarısı çıkan yangını fark edip, havlayarak herkesi uyandırdı.

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, önceki gün, gece saatlerinde kullanılmayan boş bir evde yangın çıktı. Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

UYANDIRMAK İÇİN KAPIYI TIRMALADI

Yangın sırasında evlerinde uyuyan vatandaşlar ise "Tatar" isimli kangal cinsi köpeğin havlayarak kendilerini uyandırması ile alevlerin arasında can vermekten kurtuldu. "Tatar", havlayarak ve evin kapısını tırmalayarak sahibi Ayhan Calayoğlu'nu uyandırdı. Calayoğlu, tüm köy halkını uyandırdı. Yangının söndürülmesinin ardından köylüler, "Tatar"ı gözyaşları içerisinde sevdi.

KÖYÜN KAHRAMANI OLDU

2,5 yaşındaki 'Tatar' isimli can dostun sahibi Fatih Calayoğlu, "Tatar olmasaydı belki de bu kadar insan evlerinde yanacaktı. Artık ona bütün köylü bakacak. Tatar zaten benim kahramanımdı, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün kahramanı oldu" dedi.

Etiketler : kastamonu kangal köpeği yangın
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