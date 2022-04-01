'Tatar'a can borcu

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU



Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, önceki gün, gece saatlerinde kullanılmayan boş bir evde yangın çıktı. Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

UYANDIRMAK İÇİN KAPIYI TIRMALADI



Yangın sırasında evlerinde uyuyan vatandaşlar ise "Tatar" isimli kangal cinsi köpeğin havlayarak kendilerini uyandırması ile alevlerin arasında can vermekten kurtuldu. "Tatar", havlayarak ve evin kapısını tırmalayarak sahibi Ayhan Calayoğlu'nu uyandırdı. Calayoğlu, tüm köy halkını uyandırdı. Yangının söndürülmesinin ardından köylüler, "Tatar"ı gözyaşları içerisinde sevdi.

KÖYÜN KAHRAMANI OLDU



2,5 yaşındaki 'Tatar' isimli can dostun sahibi Fatih Calayoğlu, "Tatar olmasaydı belki de bu kadar insan evlerinde yanacaktı. Artık ona bütün köylü bakacak. Tatar zaten benim kahramanımdı, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün kahramanı oldu" dedi.