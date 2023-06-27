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27 Haziran 2023 Salı 07:23:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 07:23:00

Taşlık arazi cennete döndü

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Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan 50 yaşındaki Yunus Kandırmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde ailesinden kalan 35 dönümlük atıl araziyi değerlendirmek istedi.

Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan 50 yaşındaki Yunus Kandırmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde ailesinden kalan 35 dönümlük atıl araziyi değerlendirmek istedi.

Köyüne dönüp taşlardan arındırdığı alana 3 yıl önce 55 bin fidan diken Yunus Kandırmaz, "Burası taşlıktı şimdi lavanta bahçesi, turistlerin de ilgisini çekiyor. Geçen yıl yaklaşık 2,5 ton çiçek elde ettik" dedi.

Etiketler : Taşlık arazi cennete döndü Tekirdağ Yunus Kandırmaz
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