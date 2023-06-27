Taşlık arazi cennete döndü
Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan 50 yaşındaki Yunus Kandırmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde ailesinden kalan 35 dönümlük atıl araziyi değerlendirmek istedi.
Tekirdağ'da endüstriyel makine imalatı yapan 50 yaşındaki Yunus Kandırmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Bekereci köyünde ailesinden kalan 35 dönümlük atıl araziyi değerlendirmek istedi.
Köyüne dönüp taşlardan arındırdığı alana 3 yıl önce 55 bin fidan diken Yunus Kandırmaz, "Burası taşlıktı şimdi lavanta bahçesi, turistlerin de ilgisini çekiyor. Geçen yıl yaklaşık 2,5 ton çiçek elde ettik" dedi.