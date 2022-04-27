Taşlar engellilerin elinde takıya dönüşüyor

KÜTAHYA'da, üniversite ile kalkınma ajansı desteğiyle 7 milyon liraya 3 atölye kurulurken, değersiz taşlar, engelli ve dezavantajlı bireylerin ellerinde satış garantili takılara dönüşüyor. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ilk etapta eğitim verdikleri 100 kursiyerden 8'ini istihdam edeceklerini belirtti.

