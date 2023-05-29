VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı
Bilecik'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Rusya: Ukrayna ordusuna ait askeri havaalanlarındaki hedeflere saldırı düzenlendi
Bahçeli, İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümünü kutladı
Ankara-Sivas YHT Hattı'nda bugüne kadar yaklaşık 110 bin yolcu taşındı
Ukrayna'dan İran'a 50 yıllık süreyle yaptırım kararı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:50:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:50:00

Taş adam sendromu ile mücadele

ABONE OL

Trabzon'da Hamza ve oğlu Mustafa Kabahasanoğlu, halk arasında "taş adam" sendromu olarak da adlandırılan nadir genetik hastalık nedeniyle hayatlarını yatağa bağımlı şekilde sürdürüyor.

Trabzon'da Hamza ve oğlu Mustafa Kabahasanoğlu, halk arasında "taş adam" sendromu olarak da adlandırılan nadir genetik hastalıklardan "Fibrodysplasia Ossificans Progressiva"nın yıllar içinde bağ dokularına verdiği hasar nedeniyle hayatlarını yatağa bağımlı şekilde sürdürüyor. Of ilçesinde yaşayan Mustafa Kabahasanoğlu "Eski sağlıklı günlerime dönerek, iş hayatıma devam etmek istiyorum" diyor.

Etiketler : trabzon taş adam sendromu genetik hastalık
Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Bodrum'da tenis heyecanı

Bodrum'da tenis heyecanı
Küslük bitti

Küslük bitti
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"

"Çocukları bırakıp tatile çıkacaklar"
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Disko kralı

Disko kralı
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX