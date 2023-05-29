Taş adam sendromu ile mücadele

Taş adam sendromu ile mücadele

Trabzon'da Hamza ve oğlu Mustafa Kabahasanoğlu, halk arasında "taş adam" sendromu olarak da adlandırılan nadir genetik hastalıklardan "Fibrodysplasia Ossificans Progressiva"nın yıllar içinde bağ dokularına verdiği hasar nedeniyle hayatlarını yatağa bağımlı şekilde sürdürüyor. Of ilçesinde yaşayan Mustafa Kabahasanoğlu "Eski sağlıklı günlerime dönerek, iş hayatıma devam etmek istiyorum" diyor.

