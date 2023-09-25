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25 Eylül 2023 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 10:53:00

Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

Kaynak: AA

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Yeşilköy Sahili'nde bir kişi tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Yaralanan kişi bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Yeşilköy Sahili'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu.

Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı.

Daha sonra yaralı şahıs bacağında ki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler : istanbul yeşilköy zıpkın saldırgan
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