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30 Mayıs 2021 Pazar 18:59:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 18:59:00

Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Tutuklandı

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Samsun'da tartıştığı eşi Kamile Yavuz'u bıçaklayarak öldüren Faruk Yavuz (36), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Bafra'nın Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamile Yavuz, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'TEYZE KOŞ BABAM ANNEMİ BIÇAKLADI'

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı eşi Faruk Yavuz tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Kamile Yavuz'un komşuları cinayeti anlattı. Olay sırasında evde olan çocuklardan birinin, bağırarak kendisinden yardım istediğini anlatan komşu Zennube Aydın, "Sabah saat 04.30 civarında sesleri duyarak balkona çıktım. Kamile'nin büyük kızı İ.Y. bana seslenerek, 'Teyze koş, babam annemi bıçakladı' dedi. Gittiğimde yerde yatıyordu ve eşi bıçağı lavabonun içine atıp kaçmıştı" dedi.

'KIZINIZI ÖLDÜRDÜM, GİDİN, ALIN' DEMİŞ

Aydın, Kamile Yavuz'un yanına gittiği sırada yaşadığını ancak çok yarası olduğunu belirterek, "Ben yanına gittiğimde nefes alıyordu, yaşıyordu. Ama çok yarası varmış. Daha sonrasında Kamile'nin baldızını arayıp 'Kızınızı öldürdüm, gidin alın' demiş. Boşanacaklardı zaten hiç anlaşamıyorlardı" dedi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayrıca gözaltına alınan Faruk Yavuz'un 16 suçtan sabıkası olduğu, 'yaralama' suçundan da tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce izinli çıktığı ortaya çıktı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Emniyette tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Faruk Yavuz'un, polis ifadesinde ise olayı anlatmayarak susma hakkını kullanmak istediğini söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Samsun'da tartıştığı eşi Kamile Yavuz'u bıçaklayarak öldüren Faruk Yavuz (36), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Etiketler : Samsun Kamile Yavuz cinayet
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