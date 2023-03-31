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31 Mart 2023 Cuma 20:58:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 20:58:00

Tartışma esnasında eşini öldüren sanığa müebbet hapis

Kaynak: AA

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Ankara'da kayınvalidesiyle tartıştığı sırada araya giren 72 yaşındaki eşi Huriye Coşkun'u öldürdüğü iddia edilen 71 yaşındaki Zekayi Coşkun, takdiri indirimle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Coşkun, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcı, esas hakkında mütalaayı sundu.

Mütalaaya göre, 29 Ekim'de Yenimahalle 25 Mart Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki eve giden polis, Huriye Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Zekayi Coşkun, olay tarihinde evden gitmesini istediği kayınvalidesi Müşerref Taşkıner ile tartışmaya başladı. Huriye Coşkun da annesi ile eşini yatıştırmak için araya girdi.

Bu duruma sinirlenen Zekayi Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Huriye Coşkun'u defalarca bıçakladı.

Zekayi Coşkun'un isnat edilen "eşi kasten öldürmek" suçunu işlediğinin delillerce sabit olduğuna dikkatin çekildiği mütalaada, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun, önceki beyanlarını yinelediğini belirterek, tartışma esnasında eşinin küfür ettiğini, bu yüzden kendisine hakim olamadığını iddia etti.

Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirin Coşkun, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanı ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Coşkun'un "eşi kasten öldürmek" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum etti.

Takdiri indirim ile bu cezayı, "müebbet" hapse çeviren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Etiketler : müebbet hapis Ankara Zekayi Coşkun

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