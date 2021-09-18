Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altında

Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.