18 Eylül 2021 Cumartesi 18:14:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 18:15:00
Tarsus'ta çıkan orman yangını kontrol altında
Kaynak: AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Sandal mahallesindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bir helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre, 5 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.