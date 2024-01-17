Tarlalar ‘ayısavar'a emanet

Hakkari'de yaşayan 26 yaşındaki Savaş Tatlı, yörede yaban hayvanlarının ekili arazilere zarar vermesini engellemek amacıyla sensörlü mini düzenek yaptı. Tatlı, temin ettiği lazer, ayna, sensör, kodlayıcı ve kablolarla, harekete duyarlı sensörlü, "Ayısavar" adını verdiği mini düzenek tasarladı.

Atölye olarak kullandığı odada tahta parçalarını birleştirerek içini toprakla doldurduğu alanda düzeneği deneyen ve başarılı sonuç alan Tatlı, projesini cep telefonlarına da entegre ederek uygulama üzerinden tarla sahibine bildirim gönderecek şekilde geliştirmeye çalışıyor.

Çalışmayı bitirince güzel bir projenin ortaya çıkacağını dile getiren Tatlı, "Şu an sistem sadece ses çıkarmaya yönelik hazırlandı. İnternette buna benzer elektro şoklu sistemler var. Hayvanlar bu sistemden zarar görebiliyor. Dağlıca köyündeki bir üreticimizle yaptığımız görüşmeden sonra böyle bir fikir oluştu. Hayvan tarlaya yaklaştığında yüksek sesle hayvanın ürkmesini sağlayacağız. Hayvan sadece sesten rahatsız olup uzaklaşacak, zarar görmeyecek. Düzeneği, ekim işlemi başlayınca Dağlıca köyündeki üreticimizin tarlasına kuracağız." diye konuştu.