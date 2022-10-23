Tarladan şampiyonluğa

HATAY'da lisede bilek güreşi yaparken rehber öğretmeninin fark edip yönlendirmesiyle bu spora başlayan Mehmet Paltacı (20), Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, sol kol şampiyonu oldu.



Spora başlamadan önce tarla ve bahçe işleriyle bileğini güçlendirdiğini söyleyen Paltacı, milli sporcu olduktan sonra da hem antrenman hem bahçe işlerine devam ettiğini anlattı.