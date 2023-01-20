Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılacak
Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.
Bakanlığın, Twitter hesabından, "Sen Üret Yeter" etiketiyle paylaşım yapıldı.
Söz konusu ödemelerin 8 milyon 906 bin 250 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 8 milyon 701 bin 268 lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 7 milyon 52 bin 482 lirasının TMO alım prim desteği olarak ödeneceği kaydedilen paylaşımda, "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesi kullanıldı.
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