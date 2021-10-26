Tarihte ailece yolculuk

Yoga eğitmeni çift ve iki oğlu 535 kilometrelik parkuru adım adım kat ederek iki ayda tamamlayacak.

BİR AYDA DEMRE'YE ULAŞTILAR

Ukraynalı yoga eğitmeni Anna Standartink (41), Vitalii Pavlenko (40) ile oğulları Oscar (9) ve Leo (3), Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan oluşturulan yürüyüş rotasını tamamlamak için Türkiye'ye geldi. 19 Eylül'de Antalya'ya gelen Ukraynalı aile, aynı gün Likya Yolu'nda yürüyüşe başladı ve bir ayın sonunda Demre'ye ulaştı.

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Günde ortalama 10-12 kilometre kat eden aile, 535 kilometrelik Likya Yolu'nun tamamını yürüyecek. Aile, Likya Yolu yürüyüşünü bir ay sonra Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamamlamayı planlıyor. Vitalii Pavlenko, "Dünyanın birçok yerinde yürüyüş yaptık. Türkiye'de büyülendik. Türk insanı çok cana yakın. Çocuklarla ilgileniyorlar, bir şeyler ikram ediyorlar. Hiç bir yerde böyle tanımadığı insanlara kapısını açan insanlar bulamazsınız" dedi.

Anna Standartink "Uygun yerlerde denize giriyoruz. Büyük oğlumuz Oscar'a ders çalıştırıyoruz. Küçük oğlumuz Leo, çok küçük olduğu için onu yormuyoruz. Bazen sırtımızda taşıyoruz. Mevsim yürümek için çok uygun" dedi.