Tarihin yaşayan canlı tanığı, 120 yaşında delikanlı gibi!
Bitlis'te yaşayan ve 120 yaşında olan Şeyhmus Özem, hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde yaşayan ve 120 yaşında olan Şeyhmus Özem, hayatı boyunca 5 defa hastaneye gitti. Seferberlik zamanında nüfusa kaydının geç yaptırıldığını ve nüfus cüzdanına göre 91, asıl yaşının ise 120 olduğunu iddia eden Özem, ilerleyen yaşına rağmen kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılıyor. Sağlıklı kalmanın ve uzun yaşamanın sırrını yaptığı ibadete bağlayan 6 çocuk ve 105 torun sahibi Özem, yaşına rağmen dimdik ayaktaki duruşu ile de görenleri hayran bırakıyor.
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