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06 Haziran 2024 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 11:45:00

Tarihin en sıcak Mayıs ayı

Kaynak: AA

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Yapılan ölçümlere göre tarihin en sıcak mayıs ayı bu sene yaşandı. 2024 yılının mayıs ayı, en sıcak mayıs olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte sıcaklıkların hızla arttığına ve iklim değişikliği riskinin belirginleştiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri Guterre, "Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı." dedi.

Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ay şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ay ölçülen ortalama yüzey hava sıcaklığının, 1991-2020 dönemindeki mayıs ortalamasının 0,75 derece üzerinde olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz mayıs ayının şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mayıs" olduğu bilgisine yer verildi

AB, son 12 aydır üst üste "en sıcak ay" ilanı veriyor. Küresel sıcaklıklar, her geçen gün daha da artıyor.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'İN MESAJI

Söz konusu gelişmeye yönelik açıklamalarda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl, takvim yapraklarının her dönüşü sıcaklığı artırdı. Gezegenimiz bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama dinlemiyor gibiyiz. Küresel sıcaklık rekorlarını kırıyoruz ve kasırga biçiyoruz. Şimdi hareket etme, eyleme geçme ve sonuç alma zamanı."

Etiketler : mayıs sıcaklık rekor
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