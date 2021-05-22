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22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00

Tarihi yapılar leyleklere yuva oldu

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Edirne'de, Osmanlı döneminde asker hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerin yuvası haline geldi.

Edirne'de, Osmanlı döneminde asker hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerin yuvası haline geldi. Fabrikanın bulunduğu mahallede yaşayan Muhlise Karagöz, "Leylekler, mahallemizin misafirleri. Sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" dedi.

Etiketler : edirne osmanlı tarihi yapı leylek
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