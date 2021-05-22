Tarihi yapılar leyleklere yuva oldu

Edirne'de, Osmanlı döneminde asker hastanesi olarak kullanılan tarihi yapıdan kalan sütunlar ile koza fabrikası olan binanın çatısı, leyleklerin yuvası haline geldi. Fabrikanın bulunduğu mahallede yaşayan Muhlise Karagöz, "Leylekler, mahallemizin misafirleri. Sonbahara doğru yavruları ile birlikte uğurluyoruz" dedi.

