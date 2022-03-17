Tarihi konakta yemek okulu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Abdülkadir Paşa Konağı gastronomi merkezine dönüştürülerek yöresel lezzetlerin tanıtımı ve tadımı yapılacak. Aynı zamanda bir okul olarak hizmet verecek konakta kaburga dolması, ikbebet, kibe, irok ve sembusek gibi yemeklerin yanı sıra unutulmaya yüz tutan zingil, kıtkat, kıdre, dobo, hıllaviye, alluciye gibi çok sayıda lezzet de araştırılıp, hazırlanarak, gelecek kuşaklara aktarılacak.

