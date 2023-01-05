Tarihi kalede defineci tehdidi

Sivas'ın Harmancık köyü yakınlarındaki Hevük Kalesi, tarih severlerin dikkatini çekiyor. Hititlerden günümüze birçok medeniyetin değişimine ve önemli savaşlara tanıklık eden Hevük Kalesi, günümüzde definecilerin tehdidi altında.



Yardım isteyen köylüler, "Burası sit alanı olarak geçiyor ama defineciler burada kol geziyor sabaha kadar. Hangi ülkeden, hangi şehirden kimin geldiğini bilmiyoruz. Kalede yaptıkları patlatmalar buraya zarar veriyor" diyor.