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Tarihi kalede defineci tehdidi
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05 Ocak 2023 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 15:30:00

Tarihi kalede defineci tehdidi

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Sivas'ın Harmancık köyü yakınlarındaki Hevük Kalesi, tarih severlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ın Harmancık köyü yakınlarındaki Hevük Kalesi, tarih severlerin dikkatini çekiyor. Hititlerden günümüze birçok medeniyetin değişimine ve önemli savaşlara tanıklık eden Hevük Kalesi, günümüzde definecilerin tehdidi altında.

Yardım isteyen köylüler, "Burası sit alanı olarak geçiyor ama defineciler burada kol geziyor sabaha kadar. Hangi ülkeden, hangi şehirden kimin geldiğini bilmiyoruz. Kalede yaptıkları patlatmalar buraya zarar veriyor" diyor.

Etiketler : Tarihi kale Sivas Harmancık köyü
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