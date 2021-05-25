Tarihi çeşmeye kafesli koruma

2'nci Abdülhamit tarafından yaptırılan, Galatasaray Lisesi'nin Yeni Çarşı Caddesi'ndeki duvarına bitişik 120 yıllık Hamidiye Çeşmesi, koruma altına alındığı demir parmaklıklar arasında harabeye döndü. Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "Çeşmeyi korumak için yapılan kafes yeterli değil " dedi.

Çeşmenin önü, motokuryelerin park yeri haline geldi.