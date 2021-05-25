  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Körlüğe çare bulundu!
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gökbey Helikopteri'nde flaş gelişme
BioNTech'in birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta olacak
New York Times yazdı: ABD'nin tesir gücü azalıyor
MHP lideri Bahçeli: Taviz vermeyiz, göz yummayız
ABD'den teröristlere destek pozu
Tecno Mobile, Türkiye'de üretime başladı
Tarihi çeşmeye kafesli koruma
Güldüren haber
İkinci sezon start aldı
Podyum sonrası atla safari
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM
6 bölüm ‘Maraşlı'da
Sokak çalgıcılarıyla Mihriban
7 ayrı Zeynep
Estetiksiz bir tek kol kalmıştı
Acun bu kez eğitimde!
Yazın sahne hasreti bitiyor
İzmir'de enerji tamam
45 bin TL'ye klip!
25 yılda çok hırpalandım
25 Mayıs 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 16:00:00

Tarihi çeşmeye kafesli koruma

ABONE OL

2'nci Abdülhamit tarafından yaptırılan, Galatasaray Lisesi'nin Yeni Çarşı Caddesi'ndeki duvarına bitişik 120 yıllık Hamidiye Çeşmesi, koruma altına alındığı demir parmaklıklar arasında harabeye döndü.

2'nci Abdülhamit tarafından yaptırılan, Galatasaray Lisesi'nin Yeni Çarşı Caddesi'ndeki duvarına bitişik 120 yıllık Hamidiye Çeşmesi, koruma altına alındığı demir parmaklıklar arasında harabeye döndü. Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, "Çeşmeyi korumak için yapılan kafes yeterli değil " dedi.

Çeşmenin önü, motokuryelerin park yeri haline geldi.

Etiketler : tarihi çeşme galatasaray lisesi harabe
Filistinli çocuklara yardım eli

Filistinli çocuklara yardım eli
Zonguldak'ta çekim zamanı

Zonguldak'ta çekim zamanı
En çok Burak konuşuldu

En çok Burak konuşuldu
Buzları eritti

Buzları eritti
Bodrum'da beach açtı

Bodrum'da beach açtı
Filtreli veda mesajı

Filtreli veda mesajı
Aman Kerem duymasın

Aman Kerem duymasın
Binicilik eğitimine tam gaz devam

Binicilik eğitimine tam gaz devam
Tek kişilik dev kadro

Tek kişilik dev kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER