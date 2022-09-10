TARİHİ ÇEŞME YENİ YERİNE TAŞINDI

İstanbul'da şehir planlarındaki değişim nedeniyle yıllar içerisinde yol kenarında kaldığı, korunaksız hale gelen Osmanlı eserlerinden Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Çeşmesi, yeni yerine taşındı. Aynı cadde üzerinde 40 metre ileriye konumlanan çeşmenin, taşınma esnasında toprak altında kalan kısımları da ortaya çıktı. Yüksek Mimar, Restorasyon Uzmanı Dr. Olcay Aydemir, "Dış etkenler nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş bir yapıyı yeniden yaşatıyoruz. Buradaki insanlar artık bu çeşmeyi kullanabilecek" dedi.

