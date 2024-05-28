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Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanıyor: İçi hazinelerle oldu!
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28 Mayıs 2024 Salı 15:15:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 15:15:00

Tarihi bin 800 yıl öncesine dayanıyor: İçi hazinelerle oldu!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Çin'de bir kazı çalışması sırasında bin 800 yıl öncesine tarihlenen mezar odası keşfedildi. Odanın duvarlarında yazılar ve süslemeler bulunurken, içerisinin hazinelerle ve kıymetli eşyalarla dolu olması dikkat çekti.

Çin'de Han Hanedanlığı hazineleriyle dolu, odaları ve penceleri olan, bin 800 yıllık üç konut tarzı mezar keşfedildi.

Arkeonews'in haberine göre, Çin'de park genişletme çalışmaları sırasında üç mezar odası bulundu.

Mezarlardan ikisinde, aralarında aile bağını gösteren yazılara da rastlandı.

Mezarlardan çıkarılan tarihi eserlerin, söz konusu ailenin yüksek statüye sahip ve varlıklı olduğunu gösterdi.

Odaların kapıları, pencereleri, tuğladan oyulmuş kemerlerinin bulunduğunu belirten araştırmacılar, duvarlara işlenen çiçek desenleri ve figürlerinin de yer aldığı bilgisini paylaştı.

Araştırma ekibi, tabutları mezara taşımak için kullanılan bir arabanın da parçalarının bulunduğunu ve "nadir görülen bir buluntu" olduğunu vurguladı.

Etiketler : çin mezar tarihi eser arkeoloji
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