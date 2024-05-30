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30 Mayıs 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 09:00:00

Tarihi alanda 'Şifa Bahçesi'

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Çanakkale "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında Alçıtepe köyünde 20 dönümlük alanda çok sayıda bitkinin dikim ve ekimi gerçekleştirildi.

Çanakkale "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında Alçıtepe köyünde 20 dönümlük alanda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan 20 adaya bölündü.

Her bir adanın içine lavantadan ıtıra, limonlu naneden tıbbi adaçayına, aynısefadan ekinezyaya kadar çok sayıda bitkinin dikim ve ekimi gerçekleştirildi.

Şifa bahçesinde ilk hasat dün yapıldı.

Etiketler : çanakkale şifa bahçe
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