Tarihi alanda 'Şifa Bahçesi'

Çanakkale "Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri Açıyor Projesi" kapsamında Alçıtepe köyünde 20 dönümlük alanda zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından alan 20 adaya bölündü.

Her bir adanın içine lavantadan ıtıra, limonlu naneden tıbbi adaçayına, aynısefadan ekinezyaya kadar çok sayıda bitkinin dikim ve ekimi gerçekleştirildi.



Şifa bahçesinde ilk hasat dün yapıldı.