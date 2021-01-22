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22 Ocak 2021 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 07:38:00

Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Tarihçi yazar Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu) hayatını kaybetti. Bahadıroğlu'nun vefat haberini oğlu Mücahit Birinci duyurdu.

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü."

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 

Etiketler : Yavuz Bahadıroğlu VEFAT TARİHÇİ
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