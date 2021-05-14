Tarih kokan sokaklarda antrenman
Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor.
Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 yıllık sporculuk kariyerinde 30 altın madalya kazanan Alkanoğlu, "Bu başarılarımı 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandıracağım" dedi.