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14 Mayıs 2021 Cuma 20:30:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 20:30:00

Tarih kokan sokaklarda antrenman

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Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor.

Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 yıllık sporculuk kariyerinde 30 altın madalya kazanan Alkanoğlu, "Bu başarılarımı 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandıracağım" dedi.

Etiketler : mardin ömer alkanoğlu tokyo yaz olimpiyat oyunları
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