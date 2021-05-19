  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
15 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Ateşkes için gerginliğin düşürülmesi talebini' kabul etmedi
Google'a Filistin'e destek verme çağrısı
Türkiye'den AP'ye tepki
19 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Başkan Erdoğan Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geliyor
Thodex şirketi yazılımcısının, savcılık ifadesi ortaya çıktı
Uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
İsrail'in saldırdığı Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a mektup
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü
Kripto paralarda düşüş devam ediyor
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi
Gazze'de vefat edenlerin sayısı 227'ye yükseldi
'Uluslararası mahkemelerde yargılanmasının peşini bırakmayacağız'
Belarus'ta askeri uçak düştü!
Bazı işlemlerini geçici olarak askıya aldı
3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
AKINCI S-1 ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2, bir ülkenin daha radarına girdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye flaş cevap
Sınır hattındaki öğrenmenlerden türkü
Bayram harçlıkları Filistin'e
Annesiz kuzuya bebek gibi bakım
Felçli köpeği hayata bağladı
SET ÖNCESİ BİNİCİLİK DERSİ
19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30:00

Tarih düşmanları

ABONE OL

Zonguldak'ta Güzelyurt Köyü'nü delik deşik eden define avcıları, Göveliç Mağarası'ndaki binlerce yıllık duvar resimlerini de söktü.

Çamur üzerine işlenmiş çizimlerin bölgedeki antik yaşamı anlattığı düşünülüyordu.

BİNLERCE YILLIK KALINTILAR

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt köyünde binlerce yıllık olduğu tahmin edilen Göveliç Mağarası'ndaki duvar resimleri definecilerin hedefi oldu. Çamur üzerine işlenmiş resimlerin çoğu söküldü. Çok az kısmının duvarda kaldığı resimlerin, bölgedeki antik yaşam hakkında bilgiler verdiği düşünülüyordu.

HEMEN YANINDA ŞELALE VAR

Mağara turizmi araştırmacısı Engin Zaman, "Burası volkanik alanın üzerinde şelale mevcut. Özellikle volkanik sütunların üzerinde şelale, ben başka bir yerde bu şekilde yer görmedim. Doğaseverler için çok keyifli. Maalesef defineciler tarafından talan edilmiş. Burada çok güzel duvar resimleri vardı, çok az kısmı kaldı" dedi.

Etiketler : mağara turizmi zonguldak göveliç mağarası
‘Kalp Yarası' Hatay'da

‘Kalp Yarası' Hatay'da
Kedisi korkuttu

Kedisi korkuttu
Kızı için taşındı

Kızı için taşındı
Mutsuz değil yorgun

Mutsuz değil yorgun
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
Tokat öncesi çelik yelek!

Tokat öncesi çelik yelek!
İspanya'dan apar topar dönüyor

İspanya'dan apar topar dönüyor
Oyunculuğun ucu bucağı yok

Oyunculuğun ucu bucağı yok
27 yıl sonra yeni pencere

27 yıl sonra yeni pencere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER