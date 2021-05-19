Tarih düşmanları

Çamur üzerine işlenmiş çizimlerin bölgedeki antik yaşamı anlattığı düşünülüyordu.

BİNLERCE YILLIK KALINTILAR

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt köyünde binlerce yıllık olduğu tahmin edilen Göveliç Mağarası'ndaki duvar resimleri definecilerin hedefi oldu. Çamur üzerine işlenmiş resimlerin çoğu söküldü. Çok az kısmının duvarda kaldığı resimlerin, bölgedeki antik yaşam hakkında bilgiler verdiği düşünülüyordu.

HEMEN YANINDA ŞELALE VAR

Mağara turizmi araştırmacısı Engin Zaman, "Burası volkanik alanın üzerinde şelale mevcut. Özellikle volkanik sütunların üzerinde şelale, ben başka bir yerde bu şekilde yer görmedim. Doğaseverler için çok keyifli. Maalesef defineciler tarafından talan edilmiş. Burada çok güzel duvar resimleri vardı, çok az kısmı kaldı" dedi.