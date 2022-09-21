Tarih beşiğindeki belediyeye 2 ödül

Fatih Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda iki projesiyle 'Süreklilik Ödülü' kazandı. Belediye, UNESCO Dünya Mirası alanında yer alan Zeyrek'teki sivil mimarlık yapılarla tarihi çeşmelerin proje, uygulama ve restorasyon çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ödüllerin 1 Ekim'de verileceğini söyledi.

