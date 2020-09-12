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12 Eylül 2020 Cumartesi 11:43:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 11:43:00

Tapulu malım dedi, yolu tel örgüyle kapattı

Kaynak: İHA

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Hatay Samandağ'da bir vatandaş Kuşalanı Mahallesi'ne bağlantı sağlayan tek geçit olan yolu 'Tapulu malım' diyerek kapattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, 20 haneye tek geçiş olan sokağı kendi tapulu malı olduğunu iddia ederek tel örgü çekip kapattı.

Alınan bilgiye göre, Kuşalanı Mahallesinde 20 haneye tek geçiş olan 211. Sokağın tapulu malı olduğunu iddia eden bir vatandaş yolu tel örgü ile kapatınca vatandaşlar yolsuz kaldı.

Mahalle sakini Mashar Aslan, "Yıllardan beri kullandığımız yol şuan kapalı durumda. Burada 2 ’ye yakın ev bulunmaktadır, çıkmak istediğimiz zaman yol kapalı olduğu için çıkamıyoruz. Bulunduğumuz yerde hastasından yaşlısına oturan komşularımız var. Şu an bile acil bir durum olsa ambulansın geçebileceği yol kapalı olduğundan geçemez. Mahalle sakinleri yolun kapalı olmasından dolayı araçlarını park edemiyorlar. Bu durumun çözülmesi Samandağ Belediyesine başvurduk ama yine her zaman gibi yol aynı durumda kaldı ve şuan ne yapacağımızı da bilmiyoruz" dedi

Ailesini ziyarete gelen Yıldız Şahin ise "Ben de bu durumdan dolayı çok mağdurum. Şuan doğduğum büyüdüğüm anne babamın evine misafirliğe geldim. Ama yol kapalı olduğundan aracımda içeride mahsur kaldı. Sayın milletvekilleri, belediye başkanları kaç defa şikayet etmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı. Burada 20 aile oturuyor ve herkesin evinde yaşlı insanlar, hastalarımız bulunuyor ve bu durumdan dolayı çok mağdurlar bu durumu çözmenizi rica ediyorum" diye konuştu.

Açık kalp ameliyatı geçiren Mehmet Aslan ise "Rahatsız olduğum için ayakta duramıyorum. Benim dışında hastalarımızda bulunmaktadır. Yolumuzun açılmasını istiyoruz" dedi.

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