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04 Ekim 2022 Salı 13:44:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 13:44:00

Tanıştıkları botta evlendiler

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Bir yıl önce arkadaşlarıyla Ankara'dan Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan rafting tesislerine giden hemşire Begüm Menekşe (27) ile aynı bota bindiği rehber Birol Tepe (36) arkadaş oldu.

Bir yıl önce arkadaşlarıyla Ankara'dan Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan rafting tesislerine giden hemşire Begüm Menekşe (27) ile aynı bota bindiği rehber Birol Tepe (36) arkadaş oldu. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, nikahlarını tanıştıkları bot üzerinde yapmak istedi.

Çift, gelin aracı gibi süsledikleri rafting botuna nikah masası kurdu, "gelin bota binmiş ya nasip demiş" yazısı astı. Nikah memuru ve davetlilerin süslenen botlara bindirilmesinin ardından Melen Çayı'na açılan çiftin nikahı kıyıldı. Çift, diğer davetlilerle konvoy oluşturarak rafting yaptı.

Etiketler : Tanıştıkları botta evlendiler Ankara Düzce Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen
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