VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:30:00

Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu

ABONE OL

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavi gören talasemi majör hastası kardeşler Esma, Muhammed ve Cuma, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu.

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde tedavi gören talasemi majör hastası kardeşler Esma, Muhammed ve Cuma, kardeşlerinden alınan kök hücreyle sağlığına kavuştu.

Malatya'da yaşayan talasemi hastası kardeşler 6 yaşındaki Esma, 12 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Cuma Diyem, daha önce tedavi görmelerine rağmen şifa bulamadı. Suriyeli 3 kardeş, öneri üzerine 2019'da Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tarama ve tetkikler sonucunda çocukların ağabeyleri 11 yaşındaki Yusuf ve 18 yaşındaki Hüseyin'in kök hücresinin nakil için uyumlu olduğu belirlendi. Esma, Muhammed ve Cuma'ya tedavi sürecinin ardından kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Muhammed ve Cuma 2019'da, Esma ise kısa süre önce merkezde yapılan başarılı kök hücre nakliyle yaşama tutundu. Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay, 3 kardeşe aile içinde tam uyumlu kök hücre vericisi bulabilmenin nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Akyay, talasemi majörün bir kan hastalığı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: "Bu hastalık çok erken çocukluk döneminde tanı alan ve kemik iliği nakli yapılmazsa hastanın hayatta kalabilmesi için ömür boyu kan transfüzyonları alması gereken bir hastalık. 3 kardeşe nakil yaptık. Kardeşleri 3 kardeşe verici oldu. Bu oldukça nadir görülen bir durum. Normalde bir çocuğa bile aile içinden verici bulmak zorken burada 3 kardeşe birden kardeşlerinden değişik zamanlarda nakiller yaptık ve 3'ü de sağlıklı şekilde hayatlarına devam ediyor. Hastalıklarından kesin olarak kurtulmuş bulunuyorlar. " 2017'de açılan merkezlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'ya hitap ettiğini anlatan Prof. Dr. Arzu Akyay, bugüne kadar 80 nakil gerçekleştirdiklerini ve hastalara umut olmaya devam ettiklerini anlattı. Ailenin şanslı olduğunu her zaman böyle durumlarla karşılaşmadıklarını aktaran Akyay, "Verici bulmak çok zor olabiliyor. Aile içinden verici bulamayan hastalara umut olmak için gönüllü kök hücre vericisi olmak çok önemli. Mutlaka herkese Kızılay kan merkezine başvurarak kök hücre vericisi olmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu. Anne Helam Diyem ise çocukları sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımın hepsi çok şükür mutlu, herkesten Allah razı olsun." dedi. 12 yaşındaki Muhammed ise yaşadığı kötü günlerin ardından sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Etiketler : Talasemi hastası Helam Diyem Esma Muhammed ve Cuma
Yağmurlu havada deniz keyfi

Yağmurlu havada deniz keyfi
Luna'nın kitabının geliri Masal'a

Luna'nın kitabının geliri Masal'a
Eurovision'da hakkımız yendi

Eurovision'da hakkımız yendi
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı

‘Yasak Elma'ya ‘Sevda'lı
En büyük değerim ailem

En büyük değerim ailem
Lüks test sürüşü

Lüks test sürüşü
Formunu pilatese borçlu

Formunu pilatese borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX