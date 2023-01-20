Takvime yenilmeyen dostluk
Elazığ'ın Durmuştepe köyündeki 7 çocukluk arkadaşı, çocukken çektirdikleri fotoğrafın aynısını 18 yıl sonra aynı yerde tekrar verdi.
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Durmuştepe köyündeki 7 çocukluk arkadaşı, çocukken çektirdikleri fotoğrafın aynısını 18 yıl sonra aynı yerde tekrar verdi.
Çocukluk zamanlarında koşup, gülüp oyun oynadıkları yerleri gezen genç arkadaşlar, daha sonra çocukken çektirdikleri pozun aynısını çektirip paylaştı.
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