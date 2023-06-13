Taksim'de vahşet

İstanbul'a gezmeye gelen Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk, sabaha kadar bir mekânda alkol aldı; saat 08.30 sıralarında Taksim'de yürürken gördüğü 3 kişiye sataştı. Alkolün etkisiyle ne yaptığının farkında olmayan turist, sert karşılık buldu; sokak ortasında darp edildi. Çevredekiler olup biteni anlamaya çalışırken, 3 şüpheliden biri cebinden çıkardığı bıçağı yabancı adamın kalbine sapladı.

Saldırganlar kaçarken, kaldırıma oturan Neçipporçuk çok geçmeden kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Vatandaşların tampon yaparak ilk müdahalede bulunduğu turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkâlleri belirlenen zanlılardan Ş.Y. ve U.A. yakalandı. Ancak turisti bıçaklayan magandanın firari olduğu öğrenildi.