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13 Haziran 2023 Salı 10:17:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 10:17:00

Taksim'de vahşet

Kaynak: İHA

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Beyoğlu'ndaki bir mekanda sabaha kadar alkol alan Rus turist, sokakta sataştığı 3 kişi tarafından önce darp edildi; daha sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul'a gezmeye gelen Rus turist Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk, sabaha kadar bir mekânda alkol aldı; saat 08.30 sıralarında Taksim'de yürürken gördüğü 3 kişiye sataştı. Alkolün etkisiyle ne yaptığının farkında olmayan turist, sert karşılık buldu; sokak ortasında darp edildi. Çevredekiler olup biteni anlamaya çalışırken, 3 şüpheliden biri cebinden çıkardığı bıçağı yabancı adamın kalbine sapladı.

Saldırganlar kaçarken, kaldırıma oturan Neçipporçuk çok geçmeden kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Vatandaşların tampon yaparak ilk müdahalede bulunduğu turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı; tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkâlleri belirlenen zanlılardan Ş.Y. ve U.A. yakalandı. Ancak turisti bıçaklayan magandanın firari olduğu öğrenildi.

Etiketler : taksim rus turist darp vahşet
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