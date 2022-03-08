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08 Mart 2022 Salı 00:56:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 00:56:00

Taksim metro istasyonu bugün kapatılacak

Kaynak: AA

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Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugün 13.00'ten itibaren hizmete kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır."

Etiketler : metro taksim istanbul İstanbul Valiliği
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