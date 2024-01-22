Taksiler yıldırdı şoför oldu

BİR KAÇ AY ÜCRET ALMADAN ÇALIŞTI



İstanbul Arnavutköy'de yaşayan 24 yaşındaki Nazlı Bülbül, geçtiğimiz yıl yaptığı yolculuklarda harcadığı fazla ücretler nedeniyle taksi şoförü oldu. Bir müddet araç sahipleri ve diğer taksi şoförleri tarafından yadırganan Nazlı, birkaç ay ücretsiz şekilde taksi durağında çalışıp işi öğrendikten sonra direksiyon sallayarak ekmeğini kazanmaya başladı.

Nazlı Bülbül "Bu sektörde şu an tekim umarım çoğalırız diye düşünüyorum. İlk başladığımda hiçbir ücret almadan sektörü öğrenmek amacıyla çalıştım. Bence kadınlar da bu mesleği yapmalı, herkes ehliyet almalı ve trafiğe çıkmalı" diye konuştu.

KİMSE ARACINI TESLİM ETMEK İSTEMEDİ

Taksi şoförü Nazlı Bülbül, "Daha önce özel sektörde çalışıyordum, işe gidiş gelişlerde çoğunlukla taksi kullanıyordum. Taksiye ödediğim para fazla gelmeye başladı. Sadece taksi parasına çalıştığımı, Arnavutköy'de ise kadın taksici olmadığını fark ettim. Bu açığı kapatacağımı düşünerek bu sektöre girdim. Şoförlüğüm bile yoktu, 8 ay kimse bana araba vermedi" dedi.