TAG Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında 3 tır, 2 minibüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan çekerken, temizlik çalışması da başlattı.

Bu arada kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.