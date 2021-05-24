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T3 Vakfı'ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek
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24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11:00

T3 Vakfı'ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek

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T3 Vakfı, Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında; roket mühendisliği alanında düzenlenen en önemli yarışmalardan biri olan IREC Yarışmasına katılan 2 takımımıza uluslararası destekte bulundu.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen yarışmaya bu yıl 20 ülkeden 153 takım katıldı. Türkiye'den bu yıl finale kalan T3 AllStar ve Samsun Rocket takımları da T3 Vakfı, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle fırlatmalarını Hisar Atış Alanında gerçekleştirdi. Roketlerini başarılı bir şekilde kurtaran takımlar şimdi yarış komitesi tarafından 21 Haziran'da açıklanacak sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor.

Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na Başvurular Tüm Yıl Yapılabiliyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren takımlara çeşitli destekler sağlamaya devam ediyor. Teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten takımlara, uluslararası yarışmalara katılabilmeleri için destek olunması amaçlanıyor. Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı'na başvurabiliyor. Bu program kapsamında proje takımlarına çeşitli destekler ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ücretsiz danışmanlık da sunuluyor.

Başvuruların yıl boyunca açık olduğu destek programı için uluslararası yarışmalara katılacak takımlar, https://turkiyeteknolojitakimi.org/sayfa-TEKNOLOJININ-MILLI-TAKIMLARI-DESTEK-PROGRAMI.html sayfasından programın detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının geçtiğimiz yıllarda Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında desteklediği ve takımların farklı yarışmalarda elde ettiği başarılı çalışmalar da uluslararası arenaya Türkiye imzasını taşıyor.

o 2018 yılında RoboCup, Kanada - Dünya Üçüncülüğü

o 2019 yılında SPACEPORT AMERICA (IREC), ABD - En İyi Takım Ruhu Ödülü

o 2019 yılında AUVSI SUAS, ABD - Dünya Üçüncülüğü

o 2019 yılında CANSAT, ABD – Dünya Birinciliği

o 2019 yılında FORMULA STUDENT, İNGİLTERE - Dünya Üçüncülüğü

o 2019 yılında FIRA, GÜNEY KORE – "İmkansız Görev" Kategorisinde Dünya İkinciliği

Etiketler : MILLI-TAKIMLARI-DESTEK-PROGRAMI SPACEPORT AMERICA T3 AllStar ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE
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