VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki
Almanya: Ukrayna'yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı
"2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"
"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında bitiriyoruz"
Başkan Erdoğan: Türkiye can dostu Azerbaycan'ın yanındadır
Yapılandırma teklifi TBMM'ye sunuldu
Meteorolojiden 14 il için kuvvetli kar uyarısı
"Başörtüsü meselesi için bir yasa teklifi hazırladık, gündeme getiriyoruz"
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Anayasa Mahkemesi, 10 yılda 375 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı
"Kutsal değerlere saldırmak, özgürlük kılıfı altında normalleştirilemez"
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanması deşifre edildi
Başkan Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
"Bizim için Türkiye Yüzyılı mottosu bir slogandan ibaret değil ve olmayacak"
Başkan Erdoğan Söğüt'te
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Bakanlık açıkladı: İZBAN için 2,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı
"Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor"
Mannu animasyon filmi 10 Şubat'ta sinemalarda
Casper'dan öğrenciler için keyifli tatil rehberi!
"Cumhurbaşkanı aday göstermesiyle ilgili 2018'de düzenleme yapılmıştı"
27 Ocak 2023 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 17:00:00

Suya bakarak dua ediyorlar

ABONE OL

İzmir'de bir mahalle heyelan sonrası sular altında kaldı. Mezarlığın da büyük kısmı göle döndü. Yakınlarının mezarlarının taşınmasını isteyen köylüler, 'Suya bakıp dua ediyoruz' dedi.

İzmir'de bir mahalle heyelan sonrası sular altında kaldı. Mezarlığın da büyük kısmı göle döndü. Yakınlarının mezarlarının taşınmasını isteyen köylüler, 'Suya bakıp dua ediyoruz' dedi.

TOPRAK KAYMASI DEVAM EDİYOR

İzmir'in Bornova ilçesinde 2019'da heyelanın meydana geldiği kırsal Eğridere Mahallesi sular altında kaldı. Mahalleli, yakın zamanda tamamlanan yeni konutlarına yerleşmek için gün sayıyor. Ancak köy sakinlerinin tek beklediği konu konutlar değil. 2019'da meydana gelen heyelanda, eski bir yerleşim olan Eğridere'nin mezarlığı da büyük oranda zarar gördü. Mezarlığın büyük bölümü, heyelan sebebiyle kaymaya maruz kaldı.

TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Bölgede oluşan derin yarıklar da zaman içerisinde derinleşti, biriken yağmur suları mezarlığın olduğu bölümde adeta suni bir göl oluşturdu. Hal böyle olunca yaklaşık 70 mezar da sular altında kaldı. Suyun tahliye edilerek yakınlarının mezarlarına kavuşmayı bekleyen köy sakinleri, uzun süredir mezar başına giderek dua edemediklerini belirtiyor. Derin çatlaklar nedeniyle bölgeye güçlükle gidebilen vatandaşlar, biriken suya bakarak dua ediyor.

Yer üstünde kalan birkaç mezar da uğradığı tahribat nedeniyle dikkat çekiyor.

Etiketler : İzmir Bornova Mezarlık Eğri dere
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
Enerjik Emre

Enerjik Emre
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu
Set arası 10. Yıl Marşı resitali

Set arası 10. Yıl Marşı resitali
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
50 bin kişilik koro

50 bin kişilik koro
Uyku isyanı

Uyku isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX