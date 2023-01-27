Suya bakarak dua ediyorlar

İzmir'de bir mahalle heyelan sonrası sular altında kaldı. Mezarlığın da büyük kısmı göle döndü. Yakınlarının mezarlarının taşınmasını isteyen köylüler, 'Suya bakıp dua ediyoruz' dedi.

TOPRAK KAYMASI DEVAM EDİYOR

İzmir'in Bornova ilçesinde 2019'da heyelanın meydana geldiği kırsal Eğridere Mahallesi sular altında kaldı. Mahalleli, yakın zamanda tamamlanan yeni konutlarına yerleşmek için gün sayıyor. Ancak köy sakinlerinin tek beklediği konu konutlar değil. 2019'da meydana gelen heyelanda, eski bir yerleşim olan Eğridere'nin mezarlığı da büyük oranda zarar gördü. Mezarlığın büyük bölümü, heyelan sebebiyle kaymaya maruz kaldı.

TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORLAR

Bölgede oluşan derin yarıklar da zaman içerisinde derinleşti, biriken yağmur suları mezarlığın olduğu bölümde adeta suni bir göl oluşturdu. Hal böyle olunca yaklaşık 70 mezar da sular altında kaldı. Suyun tahliye edilerek yakınlarının mezarlarına kavuşmayı bekleyen köy sakinleri, uzun süredir mezar başına giderek dua edemediklerini belirtiyor. Derin çatlaklar nedeniyle bölgeye güçlükle gidebilen vatandaşlar, biriken suya bakarak dua ediyor.

Yer üstünde kalan birkaç mezar da uğradığı tahribat nedeniyle dikkat çekiyor.