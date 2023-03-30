Sütanne bekliyorlar

Depremler sonrası enkazdan kurtarılan çocuklar, ekipler tarafından en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılarak tedavi altına alındı. Başvuru olmadığı için ailelerine teslim edilemeyen 0-1 yaş arası 36 bebek koruma altında. Emzirme işleminin rastgele ve takip edilemeyecek şekilde olmaması için harekete geçen Bakanlık, sütanne ve çocuğun kaydının tutulabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladı.



Bu kapsamda, sütanne olmak isteyen annelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor. Başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda anne sütüne ihtiyaç duyan bebek, koruma altında olduğu kuruluşta Bakanlık personelinin gözetiminde sütannesi ile buluşacak.