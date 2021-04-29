Süslü ödül getirdi! Öğrencisini masal kahramanı yaptı

Sakarya'da Türkçe öğretmeni Burcu Aksu, daha önce görev yaptığı Van'da unutamadığı öğrencisini, yazdığı masal kitabının kahramanı yaptı. Aksu, "Masalla yarışmaya katıldım, derece aldım. Masala hayat veren unsur ise karakterimiz Süslü'nün gerçek kişi olması" dedi. Aksu, masalının kahramanı Süslü'nün, adından utanan ve kendisiyle alay edilen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

