VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı: Savaşmayı göze alamaz
Türkiye'de geliştirildi! Dışa bağımlılığı bitirecek
BM konvoyuna bombalı saldırı
Hedefi 12'den vuracak
Başkan Erdoğan'dan 'Sağlık için spor' paylaşımı! İşte basketbol oynadığı görüntüler
Çin'in tekeli son bulacak
Mavi Vatan için göreve hazır! Kıyıların yeni muhafızı
Albert Einstein'ın lise karnesi ortaya çıktı... Notlar dikkat çekti
"Türkiye'den korktukları için anlaştılar"
Karantina süresi için yeni güncelleme!
Cezaevine tank soktular!
MHP'lilerin midibüsü devrildi! Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti
ABD'den "Cemal Kaşıkçı" açıklaması!
Yalanlanmasına rağmen iddiasını sürdürdü!
Meteoroloji'den sel, dolu ve fırtına uyarısı
Çıkarcı eşe tazminat şoku!
Sömürgeci Avrupa'da ırkçılık yükseliyor
İmran Han: ABD er ya da geç tanıyacak
Cezayir Macron'un açıklamalarını kınadı: Kabul edilemez
Süryani rahibe 36 yıl sonra Midyat'a döndü: "Türkiyem bir başka"
Macron, Fransızlarla Türkleri karşılaştırdı
Türkiye'ye aitim
Kızım kurallara uyuyor!
İki kardeş All Star'da yarışacak
03 Ekim 2021 Pazar 08:18:00 - Güncelleme:03 Ekim 2021 Pazar 08:18:00

Süryani rahibe 36 yıl sonra Midyat'a döndü: "Türkiyem bir başka"

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Midyat'tan Almanya'ya göç eden Süryani rahibe Hatune Doğan, memleket özlemi nedeniyle 36 yıl sonra köyüne döndü. Doğan, “Türkiye sevgisi bir başka” dedi.

Mardin'de 15 yaşına kadar Midyat'a bağlı İzbırak Köyü'nde yaşayan Hatune Doğan (51), ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Burada yardım faaliyetlerine katılan ve 100'den fazla ülkeyi gezip, milyonlarca insana yardım götüren Doğan, bu süre içinde 22 kitap yazdı. Birleşmiş Milletler dahil birçok kuruluştan onlarca ödül alan Doğan, 36 yıl aradan sonra köyüne dönme kararı aldı.

13 AİLE EV YAPTIRDI

"Babam ölmeden önce, 'Köyümün tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demişti, o yüzden İzbırak Köyü'ne dönme kararı aldım" diyen rahibe Doğan, buradaki eski evlerini onardı, yanına yeni bir ev daha inya etti. Bunun yanı sıra kendisi gibi Avrupa'dan dönen 13 Süryani ailenin çocuklarının kullanması için köye havuz yaptırdı. Doğan, "Vatanıma döndüğüm için çok mutluyum. Benim evim artık burası. Ama yardım faaliyetlerimiz nedeniyle Almanya'ya sıkça gideceğim. Bu sürede de dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ülke ülke dolaşacağım" dedi. 100'den fazla ülke dolaşan Doğan, "Çok güzel ülkeler var ama Türkiye bir başka. Burada huzur ve kardeşlik içinde yaşayamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etiketler : Mardin Midyat Hatune Doğan Almanya
Klip elbisesini perde yaptı

Klip elbisesini perde yaptı
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Emel'le 3 ay aşk yaşadık

Emel'le 3 ay aşk yaşadık
Sinema müjdesi

Sinema müjdesi
Dizisi ekrana veda ediyor

Dizisi ekrana veda ediyor
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Aslı Gönül'ü ikna edemedim

Aslı Gönül'ü ikna edemedim
Türk filmleri Taşkent'te

Türk filmleri Taşkent'te
‘Üç Kuruş'a sarışın

‘Üç Kuruş'a sarışın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER