Süryani rahibe 36 yıl sonra Midyat'a döndü: "Türkiyem bir başka"

Mardin'de 15 yaşına kadar Midyat'a bağlı İzbırak Köyü'nde yaşayan Hatune Doğan (51), ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Burada yardım faaliyetlerine katılan ve 100'den fazla ülkeyi gezip, milyonlarca insana yardım götüren Doğan, bu süre içinde 22 kitap yazdı. Birleşmiş Milletler dahil birçok kuruluştan onlarca ödül alan Doğan, 36 yıl aradan sonra köyüne dönme kararı aldı.

13 AİLE EV YAPTIRDI

"Babam ölmeden önce, 'Köyümün tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demişti, o yüzden İzbırak Köyü'ne dönme kararı aldım" diyen rahibe Doğan, buradaki eski evlerini onardı, yanına yeni bir ev daha inya etti. Bunun yanı sıra kendisi gibi Avrupa'dan dönen 13 Süryani ailenin çocuklarının kullanması için köye havuz yaptırdı. Doğan, "Vatanıma döndüğüm için çok mutluyum. Benim evim artık burası. Ama yardım faaliyetlerimiz nedeniyle Almanya'ya sıkça gideceğim. Bu sürede de dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ülke ülke dolaşacağım" dedi. 100'den fazla ülke dolaşan Doğan, "Çok güzel ülkeler var ama Türkiye bir başka. Burada huzur ve kardeşlik içinde yaşayamaya devam edeceğiz" diye konuştu.