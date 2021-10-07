Survivor gibi matematik dersi

Futbol hakemliği de yapan öğretmen, matematiği sevdirmek için öğrencilerine özel parkurlar hazırladı. Öğrenciler, parkurdan geçerek tahtadaki soruyu çözüyor. Sorunun çözümünün ardından toplarla dubaları deviren yarışmayı kazanıyor.



ATIL SINIFI TEK BAŞINA DEKORE ETTİ

Geçen yıl görev yaptığı Şırnak'ta profesyonel ve amatör futbol liglerinde hakemlik de yapan 28 yaşındaki Bendegül Uyaroğlu, bu yıl Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Soğucak Ortaokulu'na atandı. Bazı öğrencilerin derse olan ilgisinin yeteri seviyede olmadığını fark eden Uyaroğlu, okulun zemin katındaki atıl sınıfı atölyeye çevirmeye karar verdi. Okul yönetiminin de desteğini alan Uyaroğlu, dekorasyon aşamasında kendisi de çalıştı.

HER DERSİN SONUNDA YARIŞMA VAR

Uyaroğlu, iş insanlarının da desteği ile sınıfa yeni masa sandalye ve zeka oyunları aldı. Fedakar öğretmen, araç lastiklerini boyayarak oyun masası ve spor parkuru yaptı. Oluşturulan atölyede ikişer gruba ayrılan öğrenciler, her dersin sonunda kurulan parkurdan geçerek tahtadaki soruyu çözüyor. Sorunun çözümünün ardından toplarla dubaları deviren öğrenci yarışmayı kazanıyor. Diğer öğrenciler de tezahüratlarıyla oyuna eşlik ediyor.

Okul koridorunun duvarlarında da matematik formüllerini eğlenceli görsellerle anlatan "Matematik Sokağı" oluşturan Bendegül Uyaroğlu, çocukların matematiğe olan sevgisini artırmayı başardı.

