Survivor Adana

Adana'nın Hadırlı ilçesinde yaşayan çocuklar kendi imkanlarıyla 'Survivor' parkuru oluşturdu. Otomobil lastikleri, minyatür kale, halı, koltuk kılıfı, çuval ve çöp kutularını kullanıp yarışma parkuru oluşturan çocuklar, parkurda kendi aralarında yarışlar düzenleyip, keyifli anlar yaşıyor.

Miniklerin kendi aralarındaki kıyasıya rekabete ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Yolu trafiğe kapatmak zorunda kalan mahalle sakinleri ve çocukların beklentisiyse, Acun Ilıcalı'nın kendilerine destek verip, gerçek bir parkur oluşturmak.