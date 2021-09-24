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24 Eylül 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 19:00:00

Sürüden ayrıldı maskot oldu

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TEKİRDAĞ'da sürüden ayrıldığı tahmin edilen ve tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesine konan leyleğe çarşı esnafı sahip çıktı.

TEKİRDAĞ'da sürüden ayrıldığı tahmin edilen ve tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesine konan leyleğe çarşı esnafı sahip çıktı. Her gün aralarında para toplayıp Yaşar adını verdikleri leyleği besleyen esnaf, hayvanın artık çarşının maskotu olduğunu söyledi.

Esnaf Mahmut Didman, "Leylek bir haftadır ayrılmıyor. Her gün besleniyor. Balık daha çok sardalya ve hamsi türlerini seviyor, bir de solucan yiyor. Halk onu çok seviyor herkes resim çektiriyor" dedi.

'O ARTIK BİZİM BİR SAKİNİMİZ'

Çarşıda çay ocağı işleten Ahmet Didman da "Geçen hafta pazartesi günü iş yerime geldiğimde baktım yürüyordu, balık verdim ona erkenden. Gitti zannettim onu ertesi gün bir baktım gene burada esnaf besliyor. Balık çok seviyor, hamsi, sardalya yiyor bir de solucan yiyordu. Besledik hayvanı o da alıştı buraya gitmiyor. Geliyor, geziyor sabahları erken açıyorum burayı işte hayvan sevdiğimiz için bakıyoruz ona. Artık çarşımızın sakini oldu, sürüyü bıraktı bize geldi. Çay içenler ona bakıyor o da bize bakıyor. Arkadaşlar ona 'Yaşar' adını koymuşlar" dedi.

Etiketler : Sürüden ayrıldı TEKİRDAĞ Bedesten Çarşısı leyleK çarşının maskotu
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