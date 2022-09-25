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25 Eylül 2022 Pazar 18:33:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 18:33:00

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Terörle mücadele, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz"

TSK VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etiketler : Pençe operasyon bakanlık sosyal medya
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