  • BIST
    1394.36
  • Dolar
    7,9275
  • Euro
    9,4003
  • Altın
    441,7070
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da ticari araçlara cam filmi yasağı
Bakan Akar: Saldırı girişimindeki 220 terörist etkisiz hale getirildi
Çarpıcı Başkan Erdoğan-Biden analizi
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
CHP'li belediyelerden Enver Aysever'e büyük kıyak
Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Taksim Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı
Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız
Komşuya açık çek: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Bisiklete 'Mars' tekerleği
Caretta carettalar için dernek kurdular
Suriyeli okçunun hedefi ay-yıldızlı forma
Örnek dostluk
Göl üstünde kızaklı gezinti
Estetik harikası değilim
Huysuz demek çok ayıp
İlk paylaşıma 12 bin yorum
Evlilik yakın
Tiyatrolar Günü'ne özel buluşma
25 Mart 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 18:00:00

Suriyeli okçunun hedefi ay-yıldızlı forma

ABONE OL

Halep'te, 5 sene önce savaş uçaklarının saldırısında babasını kaybeden İbrahim Sraj Eldin Hamoudeh (14), annesi ve 4 kardeşiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.

İbrahim, burada Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'ne giderek hem eğitim-öğretimini sürdürdü hem de okçuluk sporuyla tanıştı. Haftada 2 gün okçuluk eğitimi alan İbrahim, şampiyonluk hayallerini ay-yıldızlı formayla gerçekleştirmek istiyor.

Antrenör Abdulhalik Turan kulüplerindeki Suriyeli yetim öğrencilere olimpik ve geleneksel okçuluk eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 47 sporcu bulunduğunu ifade eden Turan, "Burada geleneksel ve olimpik okçuluğa katkı için yoğun gayret gösteriyoruz. Bünyemizdeki sporcularımız Suriye'deki iç savaşta yetim kalan çocuklarımızdır. Onları okçuluk sporuyla hem psikolojik olarak destekliyor hem de hayata hazırlıyoruz." dedi.

İbrahim'in yetenekli olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kulübümüze geldikten sonra okçuluk alanında oldukça yetenekli olduğunu fark ettik ve bireysel olarak da kendisiyle yakından ilgilenmeye başladık. Kısa sürede atışlarında ilerleme kaydetti. Sporcumuzun atış hedefleri 90 ile 100 metre ve daha fazlasını yapmak var. İnşallah kendisini milli takımda da görmek bizlere nasip olur ve bizler de onunla gurur duyarız."

Etiketler : İbrahim Sraj Eldin Hamoudeh suriye halep okçuluk
Virüsü atlattı

Virüsü atlattı
Set arası vücut çalışması

Set arası vücut çalışması
YENİ MESLEĞİ organik tarım

YENİ MESLEĞİ organik tarım
Instagram'da Engin de var!

Instagram'da Engin de var!
Çiftlik evinde klip

Çiftlik evinde klip
Bodrum'a güzellik yağacak

Bodrum'a güzellik yağacak
Dört günde 49 bin TL!

Dört günde 49 bin TL!
'Camdaki Kız' ekrana hazır

'Camdaki Kız' ekrana hazır
Doğum öncesi fotoğraf çekimi

Doğum öncesi fotoğraf çekimi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER