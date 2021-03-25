Suriyeli okçunun hedefi ay-yıldızlı forma

İbrahim, burada Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'ne giderek hem eğitim-öğretimini sürdürdü hem de okçuluk sporuyla tanıştı. Haftada 2 gün okçuluk eğitimi alan İbrahim, şampiyonluk hayallerini ay-yıldızlı formayla gerçekleştirmek istiyor.



Antrenör Abdulhalik Turan kulüplerindeki Suriyeli yetim öğrencilere olimpik ve geleneksel okçuluk eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 47 sporcu bulunduğunu ifade eden Turan, "Burada geleneksel ve olimpik okçuluğa katkı için yoğun gayret gösteriyoruz. Bünyemizdeki sporcularımız Suriye'deki iç savaşta yetim kalan çocuklarımızdır. Onları okçuluk sporuyla hem psikolojik olarak destekliyor hem de hayata hazırlıyoruz." dedi.

İbrahim'in yetenekli olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Kulübümüze geldikten sonra okçuluk alanında oldukça yetenekli olduğunu fark ettik ve bireysel olarak da kendisiyle yakından ilgilenmeye başladık. Kısa sürede atışlarında ilerleme kaydetti. Sporcumuzun atış hedefleri 90 ile 100 metre ve daha fazlasını yapmak var. İnşallah kendisini milli takımda da görmek bizlere nasip olur ve bizler de onunla gurur duyarız."