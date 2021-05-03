  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,3255
  • Euro
    10,0177
  • Altın
    475,9120
İstanbul
13 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çarpıcı uyarı: Tehdit etme girişimleri felakete dönüşebilir
ABD 20 yıl sonra çekiliyor: Kötü sonuçlarla karşılaşabilirler!
İçişleri yanıtladı: Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl alacak?
Bakan Koca o iddiaları yalanladı!
Hindistan mutantı daha öldürücü
Süper kahraman taksici
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 03 Maayıs
Botoks yılan zehri değil bakteri salgısı
HURMANIN 3 TANESİ YARAR FAZLASI ZARAR
Bakanlık merak edilenleri cevapladı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı
Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
Çalışma izin belgelerinin geçerliliği uzatıldı
2 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Adana'da çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine rekor ceza
Otogarda yakalanan bombacılar tutuklandı
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Şehidimizin kanı yerde kalmadı!
AB ülkesinden çok konuşulacak itiraf: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! İstanbul'da yakalandı
Zarif sızdırılan röportajdaki sözleri nedeniyle özür diledi
Kuzey Kore'den ABD'ye açık tehdit: Çok vahim durumda kalırlar!
Bakan Akar ve komutanlar Kuzey Irak'ta
Bilim Kurulu Üyesi İlhan açıkladı: 29 Ekim'de rahatlarız
03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:00:00

Süper kahraman taksici

ABONE OL

Mersin'in Yenişehir İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan Ömer Efe Tektaş (27), yolcularını film karakteri 'Batman' kıyafetiyle karşılıyor.

Mersin'in Yenişehir İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan Ömer Efe Tektaş (27), yolcularını film karakteri 'Batman' kıyafetiyle karşılıyor. Görenlerin önce şaşırdığı ardından gülümsediği Tektaş, pandemide insanların yüzünü güldürmekten ötürü mutlu olduğunu söyledi.

İlgi çekici projesini 1,5 aydır sürdüren Tektaş, pandemi döneminde gece gündüz çalışan taksicileri süper kahramanlara benzeterek, "Süper kahraman gibi ihtiyacı olana yetişiyoruz. Ben de bu nedenle Batman kıyafetiyle direksiyon başına geçiyorum" dedi.

Etiketler : mersin süper kahraman Ömer Efe Tektaş
Hayali sunucu olmak

Hayali sunucu olmak
Selin'in konservatuvar takıntısı!

Selin'in konservatuvar takıntısı!
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı

Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Kapanma öncesi son hazırlıklar!

Kapanma öncesi son hazırlıklar!
Son karar Ozan'da

Son karar Ozan'da
Ersoy'a mahkemeden ret

Ersoy'a mahkemeden ret
Selcan hatun anne oldu

Selcan hatun anne oldu
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı

Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER