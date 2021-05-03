Süper kahraman taksici

Mersin'in Yenişehir İlçesi'nde taksi şoförlüğü yapan Ömer Efe Tektaş (27), yolcularını film karakteri 'Batman' kıyafetiyle karşılıyor. Görenlerin önce şaşırdığı ardından gülümsediği Tektaş, pandemide insanların yüzünü güldürmekten ötürü mutlu olduğunu söyledi.



İlgi çekici projesini 1,5 aydır sürdüren Tektaş, pandemi döneminde gece gündüz çalışan taksicileri süper kahramanlara benzeterek, "Süper kahraman gibi ihtiyacı olana yetişiyoruz. Ben de bu nedenle Batman kıyafetiyle direksiyon başına geçiyorum" dedi.